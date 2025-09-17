Genova. “Non dire ca…ate, vi abbiamo già appeso per i piedi una volta”. La frase, pronunciata oggi dal consigliere comunale del Pd Claudio Chiarotti all’indirizzo della capogruppo di Fratelli d’Italia Alessandra Bianchi, ha scatenato la bufera in aula rossa a Tursi durante una seduta partita già all’insegna della tensione con gli attacchi alla sindaca Silvia Salis all’indomani della sua festa di compleanno.
Politica
Bufera a Tursi, Chiarotti: “Vi abbiamo già appeso una volta”. Poi si scusa: “Qui non ci sono fascisti”