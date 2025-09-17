Contributi agli eventi natalizi, al via bando da mezzo milione rivolto ai Comuni liguri

È online da oggi sul sito della Regione Liguria il bando “FUNT 2025: Natale in Liguria” destinato ai Comuni liguri per contributi agli eventi natalizi dal 1° dicembre 2025 al 31 gennaio 2026. La misura ha una dotazione finanziaria pubblica complessiva di 500mila euro, finanziata con il Fondo Unico Nazionale del Turismo (FUNT). Ogni Comune potrà presentare una sola proposta progettuale in qualità di capofila ma potrà partecipare come partner a più di una proposta.
Il contributo concesso per le iniziative ammesse non potrà essere superiore al 50% del valore del progetto e, in ogni caso, non potrà superare l’ammontare complessivo di 10 mila euro per ciascuna proposta. La copertura del cofinanziamento, pari quindi ad almeno il 50% del costo complessivo dell’intervento, dovrà essere assicurata dal Comune beneficiario mediante risorse proprie o il coinvolgimento finanziario di altre amministrazioni pubbliche e/o partner e/o sponsor.