“Coprifuoco” a Pontelungo, l’altra faccia della medaglia: “Non vendiamo alcol. Penalizzati senza colpa”

Albenga. C’è anche un’altra faccia della medaglia nell’ordinanza sindacale che, a partire dallo scorso 11 settembre, ha imposto per 15 giorni la chiusura anticipata, alle 20, per tutte le attività commerciali di viale Pontelungo situate nel tratto compreso tra via del Roggetto e piazza Garibaldi.

Un provvedimento adottato “per arginare episodi ricorrenti di degrado urbano, assembramenti notturni, legati a consumo di alcol e stupefacenti, e comportamenti che hanno generato problemi di ordine pubblico e, in più casi, anche interventi da parte della Questura“.

» leggi tutto su www.ivg.it