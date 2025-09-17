Cub Trasporti conferma lo sciopero dei portuali del 22 settembre: “Braccia incrociate in segno di solidarietà con il popolo palestinese”

La Cub Trasporti La Spezia in una nota conferma lo sciopero del 22 settembre, di 24 ore, per i lavoratori portuali, “che incroceranno le braccia in segno di solidarietà con il popolo palestinese e come atto di protesta contro un governo italiano che, ancora una volta, ha scelto la via dell’indifferenza – si legge nel comunicato -. Un governo che si è astenuto persino su risoluzioni internazionali per il cessate il fuoco, che non ha mai preso una posizione chiara e decisa contro i crimini perpetrati da Israele, riconosciuti come tali da gran parte della comunità internazionale”.

