Energie rinnovabili, Regione Liguria premiata da Aceper come territorio più virtuoso d’Italia

Genova. La Liguria si conferma al primo posto in Italia per utilizzo di energie rinnovabili, con il 41% dei consumi energetici coperti da fonti green nel 2024. Un risultato che ha portato Aceper (Associazione dei Consumatori e Produttori di Energie Rinnovabili) a scegliere la Liguria come “regione più virtuosa” a livello nazionale.

Il riconoscimento è stato consegnato oggi nel corso di una cerimonia ospitata da Regione Liguria, che ha visto la partecipazione dell’assessore all’Energia Paolo Ripamonti, della presidente di Aceper Veronica Pitea e del direttore di Caritas Genova Giuseppe Armas. Aceper ha infatti annunciato una donazione alla Caritas di Genova a sostegno delle famiglie in difficoltà, per comunicare concretamente la dimensione solidale della transizione energetica.

