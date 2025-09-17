Favale: è mancata Raffaella De Benedetti, 63 anni, commercialista ed ex sindaco di Favale

Per anni ha combattuto la malattia a cui poi ha dovuto arrendersi. E’ mancata a 63 anni, al San Martino, la commercialista ed ex sindaco di Favale Raffaella De Benedetti. Dal 2004 al 2006 aveva sostituito Giovanni Boitano alla guida del Comune della Fontanabuona. Professionalmente preparata, sempre disponibile aveva guidato con passione la giunta fino alla scadenza del mandato. Lascia la mamma Irma 93enne e le sorelle Rosanna e Loredana.

I funerali domani giovedì 18 alle 16 nel Santuario di Favale dove questa sera verrà recitato il rosario.

