Gaza, 5mila in piazza a Genova per il popolo palestinese: “Adesso dobbiamo restare uniti”

Genova. Almeno 5mila persone in piazza a Genova per il presidio indetto da Music For Peace a sostegno della popolazione di Gaza e contro il genocidio in atto da parte di Israele. Dopo il concentramento in piazza De Ferrari è partito un corteo in direzione della prefettura.

Il presidente di Music for Peace Stefano Rebora, dal palco improvvisato sopra un camioncino, ha lanciato un appello all’unità: “Abbiamo visto che venerdì ci sarà uno sciopero e lunedì un altro e va bene, ma cerchiamo di restare uniti, non cerchiamo il protagonismo, mettiamolo da parte perché la forza siamo noi, tutti uniti”.

» leggi tutto su www.genova24.it