Giornata nazionale del Bike to Work, Fiab Genova il 19 settembre premia i ciclisti in largo Pertini

Genova. In occasione della Giornata nazionale del Bike to Work, Fiab Genova sarà presente venerdì 19 settembre dalle ore 7:30 alle 19 con un gazebo in largo Pertini (davanti al Carlo Felice) per festeggiare chi sceglie la bici negli spostamenti quotidiani verso lavoro e scuola.

A tutte e tutti i ciclisti sarà consegnata in omaggio la spilla riflettente “30 e lode”, ideata per la campagna nazionale “Strade aperte – Viversi la città a 30 e lode”: si applica a zaino o indumenti e riflette la luce dei veicoli nelle ore serali, contribuendo alla visibilità su strada.

