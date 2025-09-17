L’Avis Varazze festeggia il 75esimo anniversario: festa il 28 settembre

Varazze. L’Avis Varazze, una delle 3.300 sedi italiane dell’Associazione Volontari Italiani del Sangue, domenica 28 settembre 2025, festeggia il 75mo Anniversario di fondazione, avvenuta il 12 ottobre 1950, quando il dottor Giuseppe Massone, insieme ad altri 18 concittadini, la costituì a nome e per conto di tutta la comunità.
In occasione di questa eccezionale ricorrenza, una delegazione dell’Avis Varazze parteciperà, quale ospite d’onore, alla XIV edizione del “Lanzarottus Day” che si terrà venerdì 26 e sabato 27 settembre 2025.