Lavoro, tutte le opportunità della settimana: annunci aggiornati per turismo, trasporti, commercio e cantieristica

Sono 141 i posti di lavoro attualmente disponibili sul territorio provinciale, pubblicati dai Centri per l’Impiego della Spezia e di Sarzana. Le offerte spaziano in tutti i comparti economici, ma le richieste più numerose arrivano da turismo, commercio, nautica e cantieristica navale, logistica e trasporti: settori che, anche in vista della stagione autunnale, confermano la loro centralità per l’economia locale. Le proposte comprendono contratti a tempo determinato, spesso con possibilità di stabilizzazione, ma non mancano le occasioni di tempo indeterminato. Per chi è alla prima esperienza professionale sono previsti anche contratti di apprendistato. Le offerte possono essere consultate in un pdf dedicato e i dettagli dei singoli annunci sono pubblicati sul portale regionale Formazione Lavoro.

