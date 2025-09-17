Leivi: “Non ci resta che ridere – Viaggio nella letteratura umoristica”

Dal Centro di Cultura “L’Agave”

Sabato 27 settembre 2025 alle ore 17:30, a conclusione della 15ª edizione della mostra “Artisti e Artigiani a Leivi” organizzata dal Centro di Cultura “La Torre” di Leivi dal 20 al 23 agosto u.s., presso la Sala Polivalente di Piazza Giovanni Paolo II a Leivi (San Bartolomeo), in collaborazione con L’Agave, Centro di Cultura di Chiavari, musica e letteratura si incontreranno per dar vita ad una performance che avrà come titolo “Non ci resta che ridere – Viaggio nella letteratura umoristica”.

