L’epoca della SDS

“Quando mai uno stupido è stato innocuo? Lo stupido più innocuo trova sempre un’eco favorevole nel cervello dei suoi contemporanei che sono almeno stupidi quanto lui: e sono sempre parecchi. Inutile poi aggiungere che niente è più pericoloso di uno stupido che afferra un’idea, il che succede con frequenza preoccupante. Se uno stupido afferra un’idea, è fatto: su quella costruirà un sistema e obbligherà gli altri a condividerlo”. Il passo è tratto dal Diario Notturno di Ennio Flaiano, raccolta di pensieri e riflessioni uscita in prima edizione nel 1956, in particolare in La saggezza di Pickwick. Nello specifico Flaiano si riferiva a una riflessione della mitica e simbolica signora Ross relativa agli scrittori di quegli anni, siamo nell’immediato dopoguerra, ma la sua caustica considerazione può essere applicata a ogni intellettuale, opinionista, giornalista, politico e, tragicamente oggi all’epoca della SDS, la stupidità da social, ad ogni odiatore o neofita autoreferenziale capace di pensarsi esperto delle più disparate discipline dopo soli quattro minuti di lettura da cellulare. Certo, la libertà di pensiero, o sedicente tale; di espressione, anche se scopiazzata; di opinione, la più sublime forma di incompetenza; vanno rispettate e tutelate, ma diventa difficile, almeno per me, comprendere perché solo se relative a certi soggetti; insomma, com’è possibile che gli stessi “liberi pensatori” che reclamano il diritto a sentirsi depositari di verità incontrovertibili non accettino l’idea di altre verità antitetiche e allo stesso modo incontrovertibili in possesso di altri “liberi pensatori”? Un proverbio tedesco suggerisce “Se non sai qualcosa, taci con sguardo competente”, quanto sarebbe più gradevole e silenziosa la conversazione se venisse raccolto dai seguaci della SDS, personalmente sono convinto che chiunque possieda un ambito nel quale ha maturato delle competenze, e non credo che l’aspetto più qualificante, oramai, sia l’ampiezza dello stesso, ma l’intelligenza di non pretendere di dilatarlo in contesti alieni. Non va trascurata la responsabilità dei media in questo problema, quante volte, infatti, a un famoso sportivo o cantante è stato chiesto di esprimersi su questioni politiche o morali e, tragicamente, quanti ne hanno accolto le dichiarazioni pesandole in proporzione alle qualità ginniche o vocali dell’intervistato!

Un altro acuminato intellettuale italiano, Indro Montanelli, affermava che i bordelli fossero “le uniche istituzioni italiane in cui la tecnica venisse rispettata e la competenza riconosciuta”, oggi è lecito supporre che qualunque sostenitore della SDS sia convinto che sarebbe sufficiente una rapida sbirciata a dei video, a qualche tutorial, per divenire professionista nella “più antica professione”. Per rimanere in un contesto ironico erotico, potremmo osservare che la competenza è femminile, da un punto di vista grammaticale, e, al femminile, l’orgasmo può essere simulato, ma è di fatto maschile nel senso che nessuna simulazione può sopperire a una mancata erezione, spero sia evidente il senso del paragone; ma torniamo subito seri ricorrendo al monito del pensatore francese Simon de Bignicourt: “Lo studio è il padre della competenza” e alle parole di Galileo Galilei: “In questioni di scienza, l’autorità di un migliaio di persone non vale tanto quanto la scintilla di ragione di un singolo individuo”. Purtroppo stiamo vivendo l’epopea della SDS, i vari social, ma non trascuriamo il ruolo delle televisioni, sono divenuti i santuari nei quali si portano in processione: la superficialità, l’ignoranza, l’incompetenza; la santa trinità del vuoto etico camuffata da: progressismo, liberalità, modernità; la triade del potere. Come suonano attuali e veritiere le caustiche denunce di Roberto Gervaso “Di quante cose che non conosco ho parlato. E con che competenza!” e di Leo Longanesi “Non capisce, ma non capisce con grande autorità e competenza”, sembrano fotografare i più apprezzati pseudo intellettuali dei nostri giorni che, molto probabilmente, riescono anche a citare i due di cui sopra, come per altro ho fatto io anche se, vi assicuro, con intenti ben diversi, in ogni caso, tornando agli “pseudo”, si sa, un po’ di sfoggio di erudizione fa immagine e non disturba: evviva gli stereotipi al potere… e pesare che ci era stato promesso che ci sarebbe arrivata la fantasia! Ma che simpatici burloni.

