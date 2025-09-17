Lettere/ “La Rapallo del futuro, ma occorre ascoltare i giovani”

Da Davide Brunod

Buonasera a tutti, vorrei condividere la seguente riflessione il grande problema di Rapallo è la mancanza di un disegno della Rapallo futura, pensare alla Rapallo che verrà non si tratta di cancellare l’identità della città. Pensare a ciò che sarà Rapallo in futuro è una questione di “leggere” i tempi che corrono, il continuo mutare del mondo e di conseguenza dei bisogni della città. Pensare a Rapallo come la stessa di 40 anni fa è l’errore più grande che si possa commettere. Basti pensare a tutte le guerre e le conseguenze che portano danni direttamente ed indirettamente. Direttamente ai soggetti coinvolti nelle guerre che subiscono danni fisici a loro stessi. Indirettamente perché la maggior parte dei conflitti portano a ricadute economiche che impoveriscono sempre di più le tasche dei cittadini di tutto il mondo basti pensare l’aumento del costo delle utenze e materie prime, per di più gli stipendi restano invariati. La stagione estiva appena terminata ne è stata la prova perché il cittadino medio non sta più viaggiando molto e quando lo fa è costretto a spendere un minor numero di giorni di vacanza, oltre a non poter spendere quello che spendeva qualche anni prima. E l’economia locale, che si alimenta principalmente di estate, un po’ ne ha risentito. Per avere prova di ciò che sostengo è sufficiente guardare i dati e parlare con commercianti e farsi dare dati dalle strutture ricettive oltre che dai ristoratori. Tutto ciò impone una riflessione riguardante sul “come ristrutturare Rapallo”. Personalmente penso alla città come un’organizzazione e come tale essa ha un ciclo di vita organizzativo ovvero è contraddistinta da 4 fasi: nascita, sviluppo, maturità e declino. Per ricominciare un nuovo ciclo è necessario vedere e comprendere i punti deboli dell’organizzazione e studiare come poterli rendere punti di forza. La cura dei singoli dettagli è importante nell’interazione con l’ambiente da parte di ogni singolo, La nostra città ha bisogno di ristrutturare la propria struttura e l’immagine se vuole vivere e non limitarsi a sopravvivere o, peggio ancora, morire. L’interazione può essere positiva o negativa a seconda della natura degli stimoli ambientali. Sono teorie condivisibili o meno.

Mi reputo una persona che valuta le situazioni in maniera molto pragmatica. Secondo me la città è piena di giovani con idee volte al miglioramento della città, il vero problema è che non c’è ascolto delle generazioni emergenti perché si pensa di sapere cosa sia meglio per la città senza ascoltare i veri bisogni della Rapallo che sarà. Siamo tutti bravi a parole a sostenere che i giovani siano importanti ma poi sono i fatti a fare la differenza, ciò che conta è dialogare con i giovani, ascoltarli e decidere insieme ciò che sarà Rapallo perché nessuno più dei giovani può capire le reali necessità che i tempi richiedono. E poi ci si lamenta dei giovani che non vanno a votare e se chi lo fa esamina in maniera onesta riesce a darsi una risposta da sola. Vedono che tanto la sostanza è sempre la stessa,

Per cambiare, ci vuole volontà e coraggio di fare oppure continueremo a restare così. Coraggio perché la città ha necessità di rimettere in discussione la propria natura in ottica futura, non ci servono grandi cose ma i soldi presenti nel portafoglio del castello devono essere spesi per i servizi basilari della città e non sopporto l’apatia della città che si limita a piangere sui social e poi quando è il momento di fare i fatti molti si tirano indietro. E la rivoluzione più grande è un cambio di mentalità di ogni singolo e di conseguenza della città. I tempi che corrono impongono grandi riflessioni. Non ho la soluzione in tasca ma voglio bene alla mia città. Se Rapallo avrà bisogno ci sarò. Ci sono cose che si possono/non si possono

fare tutto va valutato con estrema attenzione a seconda dei mezzi a disposizione delle amministrazioni. Io penso che debbano essere cittadini e la città a fare capire ciò di cui vi è bisogno, anche perché la città è dei cittadini. Tutti insieme dobbiamo capire i reali bisogni della città e valutare sempre in maniera oggettiva ciò che si può fare/non fare. Considerando i dati alla mano è necessario “disegnare scenari” e ciò è possibile solo con competenze

So che molti non saranno d’accordo con ciò che sostengo ma meglio così perché solo così potrà migliorare ossia con un confronto costruttivo qualora tutto ciò che viene sostenuto ha considerazioni oggettive e razionali a supporto. Secondo me l’obiettivo massimo di un’amministrazione è lavorare per garantire sempre un maggiore benessere al cittadino.

Ora più di prima occorre fare bene e non fare tanto per fare, a questo sono chiamate le amministrazioni (questa e le prossime). Sinceramente sono stufo di vedere peggiorare la città.

P.S.ora comincia l’autunno/inverno, cosa ne sarà di Rapallo?!

La città è nostra non di chi amministra, chi amministra è stato incaricato da noi ma non è al di sopra di noi

Ringrazio per l’attenzione agli eventuali lettori

I miei più distinti saluti

Davide Brunod

