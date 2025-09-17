Massimi di Termoli per Spezia-Juve Stabia. Al Var Camplone e Marini

Sarà Luca Massimi della sezione di Termoli l’arbitro che dirigerà sabato pomeriggio Spezia-Juve Stabia. Il fischietto molisano sarà coadiuvato dagli assistenti Di Giacinto e Regattieri, con Burlando quarto ufficiale. Al Var il pescarese Giacomo Camplone, che sarà assistito dall’Avar Valerio Marini di Roma1.

Si tratta dell’ottavo incrocio tra lo Spezia e Massimi, che non arbitrava le Aquile da oltre due anni e mezzo e dai tempi della Serie A. L’ultima partita al Dall’Ara, la sconfitta per 2-0 contro il Bologna, con Luca Gotti in panchina. In generale sono quattro i successi spezzini con l’arbitro della provincia di Campobasso, tra cui spicca lo 0-1 del Maradona contro il Napoli, con Thiago Motta in panchina.

