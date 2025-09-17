Meteo, seconda parte di settimana stabile: sole sulla Liguria e temperature ben oltre la media

Liguria. Un promontorio in quota di matrice sub tropicale sta per prendere pieno possesso del Mediterraneo centrale. Pertanto ci attende una seconda parte di settimana stabile e con temperature ben oltre la media del periodo. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione con residui annuvolamenti nell’entroterra del settore centrale. Nel pomeriggio le velature andranno via via diradandosi e pertanto splenderà il sole su tutta la regione.

