Meteo, sulla Liguria torna l’estate con temperature sopra la media del periodo

Liguria. Torna l’estate in Liguria, secondo le previsioni meteo del Limet, Associazione ligure di meteorologia: un promontorio in quota di matrice sub tropicale sta per prendere pieno possesso del Mediterraneo centrale. Pertanto anche in Liguria è attesa una seconda parte di settimana stabile e con temperature ben oltre la media del periodo.

Al mattino cielo sereno o al più velato su tutta la regione con residui annuvolamenti nell’entroterra del settore centrale. Nel pomeriggio le velature andranno via via diradandosi e pertanto splenderà il sole su tutta la regione.

Venti moderati e variabili.

