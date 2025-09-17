Natale: “Edilizia scolastica, giunta regionale non ha ancora pianificato alcun investimento per i prossimi tre anni”

“La scuola è una priorità, peccato che questa giunta regionale a oggi non ha ancora pianificato nessun investimento per i prossimi tre anni. Non ci accontentiamo di un generico ‘ci abbiamo pensato’, servono atti concreti e risorse certe”. Lo dichiara in una nota il consigliere e segretario regionale del Partito democratico Davide Natale dopo la discussione in aula di una sua interrogazione sull’edilizia scolastica. “Abbiamo chiesto che venga redatto il Piano triennale dell’edilizia scolastica regionale per prevedere con certezza, in base a criteri oggettivi, le priorità su cui intervenire – prosegue Natale -. Il Governo Meloni deve stanziare le necessarie risorse per sostenere i comuni nell’effettuare gli interventi e la Regione deve mettere l’edilizia scolastica tra le priorità. Non è possibile che a pochi mesi dalla redazione della legge di bilancio 2026 e triennale 2026-2028, non ci sia ancora l’idea del capitolo destinato all’edilizia scolastica. La Regione non può affidarsi alle sole risorse nazionali per programmare la messa in sicurezza delle scuole. Oltre a fondi del governo servono stanziamenti regionali per colmare le carenze”.

L’articolo Regione Liguria al Salone nautico: “Presenza che è un omaggio alla navigazione, ai suoi valori e alla sua bellezza” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com