Ok a variante su parti esterne nuovo ospedale, Medusei: “Altra bella notizia per gli spezzini, dopo oltre trent’anni si procede alla realizzazione dell’opera più importante per la provincia”

“Altra bella notizia per gli spezzini. Dopo oltre trent’anni si procede con i fatti alla realizzazione dell’opera più importante per la nostra provincia. È fondamentale seguire il cronoprogramma e iniziare le opere in elevazione, coinvolgendo fin da subito primari e personale sanitario per adattare il progetto alle esigenze reali”. Lo dichiara Gianmarco Medusei, consigliere regionale spezzino di Fratelli d’Italia, commentando l’ultimo via libera dal Rina Check al progetto del nuovo ospedale Felettino della Spezia, in particolare alla variante relativa alle parti esterne.

