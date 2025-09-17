PalaBombrini a Cornigliano, ecco il progetto alternativo di Bucci-Piciocchi pagato un milione di euro

Genova. Un cilindro di 101 metri di diametro, alto 23 metri, in grado di ospitare l’atletica indoor e altri sport su una superficie di oltre 8.600 metri quadrati. All’esterno due campi da calcio, circa 150 parcheggi e una viabilità ad anello. Ecco il progetto del “Palatletica Bombrini” commissionato dalla giunta Bucci-Piciocchi e rimasto finora sepolto nei cassetti di Palazzo Tursi, dove probabilmente rimarrà dopo essere stato pagato con oltre un milione di euro di fondi messi a disposizione dalla Società per Cornigliano, proprietaria di quelle aree un tempo occupate dall’Ilva.

A firmare il progetto di fattibilità tecnico-economica, mai svelato dall’amministrazione precedente, è stato un raggruppamento di progettisti in cui figura anche Riccardo Miselli, ex presidente dell’Ordine degli architetti di Genova, fondatore di Neostudio con Eleonora Burlando e candidato alle ultime elezioni comunali con Vince Genova. Gli altri aggiudicatari dell’accordo quadro bandito dal Comune erano lo Studio Bargone (capofila), Sem associati, Omega Engineering, il geologo Andrea Vigo e l’architetta Marina Mori.

