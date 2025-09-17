Precedenti legati a reati contro il patrimonio, la persona e la pubblica amministrazione e armi: Daspo per un 48enne

Savona. Nell’ambito della costante attenzione all’attività di prevenzione e controllo del territorio, il Questore di Savona ha emesso un provvedimento di “Divieto di accesso alle aree urbane” (DACUR), noto anche come “Daspo Urbano”, con obbligo di firma settimanale, nei confronti di un cittadino italiano 48enne.

L’uomo non potrà accedere ad un esercizio pubblico di C.so Svizzera e ai pubblici esercizi della zona per 5 anni. Gli è vietato anche stazionare nelle vicinanze degli stessi locali. Inoltre dovrà presentarsi una volta a settimana in un Ufficio di Polizia per la firma, così come convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

