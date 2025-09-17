Raccolta differenziata, il nuovo testimonial di Amiu è Francesco Bocciardo

Genova. Francesco Bocciardo, atleta paralimpico genovese che proprio oggi parte per i mondiali di nuoto paralimpico che si terranno a Singapore dal 21 al 27 settembre, è il nuovo testimonial della campagna social di Amiu Genova sulla raccolta differenziata.

Giovanni Battista Raggi, presidente di Amiu Genova, dichiara: “La partenza di Francesco per i Mondiali ci ricorda che l’impegno e la determinazione non appartengono solo allo sport. Sono gli stessi ingredienti che servono a ciascuno di noi per rispettare l’ambiente e migliorare la qualità della vita nelle nostre città. Per questo abbiamo scelto lui: perché il suo esempio parla più forte di tante parole”.

» leggi tutto su www.genova24.it