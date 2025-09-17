Regione Liguria al Salone nautico: “Presenza che è un omaggio alla navigazione, ai suoi valori e alla sua bellezza”

Al via domani a Genova l’edizione 2025 del Salone nautico, che vedrà presente con uno stand anche Regione Liguria. “La presenza della Regione Liguria al Salone Nautico 2025 è un omaggio alla navigazione, ai suoi valori e alla sua bellezza – leggiamo in una nota diffusa da Regione -. Lo stand, che si situa nelle prossimità dell’auditorium, si basa essenzialmente su un grande schermo che racconta l’esperienza della navigazione nel mar Ligure. Le qualità del blu, il rumore delle onde, i versi dei gabbiani, la solitudine nel mare: un’esperienza unica che porta a scoprire la bellezza della costa e il tesoro di località uniche, magiche e straordinarie. Questa impostazione scenografica si unisce a due altri aspetti. Il primo riguarda la qualità degli approdi liguri, che nel 2025 si sono aggiudicati ben 16 bandiere blu. Approdi che garantiscono qualità, servizio e rispetto per l’ambiente. A loro sono dedicate le pareti esterne dello stand a partire da una cartina della Liguria fino alla proposta di una serie di video che li raccontano. L’interno dello stand è invece dedicato a Ligurians, artists of living, tema che è stato al centro della presenza della Liguria a Expo 2025 di Osaka. Una riflessione sul fatto che i liguri incarnano una bellezza molto interiore, legata al loro saper fare. Per questo nelle due pareti interne dello stand sono proposte i ritratti fotografici del saper fare legato al mare: l’ormeggiatore, il pescatore, la biologa marina. Una serie di dimostrazioni di attività legate al mare arricchiscono il panorama dello stand e i suoi messaggi”.

“Per la Liguria l’idea che navigare sia arte del vivere non è retorica – afferma il presidente della Regione Liguria Marco Bucci –, significa vivere il mare non solo come spazio di produzione economica, ma come spazio di identità, salute, bellezza, comunità. Vuol dire che i motori possono dialogare con le vele, l’industria con l’artigianato, le onde con i vicoli, i porti con le botteghe artistiche. Gli eventi collaterali rappresentano un fuori Salone che è parte integrante dell’evento e offrono un’esperienza più ampia al visitatore, un’ulteriore vetrina che rinforza la nostra proposta culturale ed economica”.

