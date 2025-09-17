Salis riunisce i sindaci metropolitani a Genova, alleanza su trasporto pubblico e bilanci in crisi

Genova. Minori stranieri non accompagnati, assistenza agli alunni disabili, costo del personale, trasporto pubblico e sicurezza. Sono le priorità elencate dai sindaci delle città metropolitane italiane chiamati a raccolta da Silvia Salis a Palazzo Ducale in occasione dell’assemblea di Anci Liguria. Un evento di rilievo nazionale che cade alla vigilia dell’inaugurazione del Salone Nautico con l’invito esteso agli amministratori.

Qualche dato fornito da Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli e presidente nazionale dell’Anci: quest’anno nelle Città metropolitane i trasferimenti statali coprono solo il 15% delle spese per l’accoglienza dei minori stranieri e il 20% di quelle per l’assistenza agli studenti disabili, aumentate a loro volta del 40%. Altro campanello d’allarme sul personale: “I Comuni pagano gli incrementi contrattuali sui propri bilanci e hanno tetti massimi di spesa, quindi possono assumere meno persone”.

