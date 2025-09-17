Salone Nautico di Genova, come arrivare coi mezzi pubblici: servizio Amt, linee bus e tariffe

Genova. In occasione della 65esima edizione del Salone Nautico, in programma alla Fiera di Genova da giovedì 18 a martedì 23 settembre, per agevolare l’afflusso dei visitatori alla manifestazione, Amt ha previsto l’istituzione di due linee bus dedicate:
• linea 10 circolare, dalla Stazione Brignole (piazza Verdi) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), in servizio tutti i giorni della manifestazione, dalle 9.00 alle 19.30, con una frequenza di circa 10 minuti.
• linea KA, servizio bus dalla Stazione Principe (piazza Acquaverde) al Salone Nautico (viale Brigate Partigiane), in servizio nelle giornate di sabato 20 e domenica 21 settembre dalle 9.00 alle 19.30 con una frequenza di circa 15 minuti.