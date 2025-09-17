Salone Nautico, la Liguria celebra il mare: oltre 50 eventi nello stand della Regione per raccontare la navigazione come arte del vivere

Liguria. La presenza della Regione Liguria al Salone Nautico 2025 è un omaggio alla navigazione, ai suoi valori e alla sua bellezza. Lo stand, che si situa nelle prossimità dell’auditorium, si basa essenzialmente su un grande schermo che racconta l’esperienza della navigazione nel mar Ligure. Le qualità del blu, il rumore delle onde, i versi dei gabbiani, la solitudine nel mare: un’esperienza unica che porta a scoprire la bellezza della costa e il tesoro di località uniche, magiche e straordinarie.

Questa impostazione scenografica si unisce a due altri aspetti. La prima riguarda la qualità degli approdi liguri, che nel 2025 si sono aggiudicati ben 16 bandiere blu. Approdi che garantiscono qualità, servizio e rispetto per l’ambiente. A loro sono dedicate le pareti esterne dello stand a partire da una cartina della Liguria fino alla proposta di una serie di video che li raccontano.

» leggi tutto su www.ivg.it