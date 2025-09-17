Ufficialmente istituita all’inizio del 2025, il 20 settembre prossimi si celebra per la prima volta la Giornata mondiale degli Internati militari italiani (Imi) nei campi di concentramento tedeschi durante la Seconda guerra mondiale. Una ricorrenza che a Santo Stefano Magra sarà celebrata, appunto il 20 settembre, alle 11.30, presso lo spazio recentemente intitolato proprio agli Internati militari italiani.
Santo Stefano celebra la Giornata mondiale degli Internati militari italiani. Mondini: “Uno su dieci non tornò, sacrificando la vita in nome di una scelta anti nazifascista”