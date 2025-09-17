Scontri in piazza Alimonda, 5 ultras faranno i lavori socialmente utili. Per altri 3 chieste condanne sopra i due anni

Genova. Cinque tifosi blucerchiati, accusati di essere tra i responsabili dei violenti scontri in piazza Alimonda del 5 maggio 2024, hanno ottenuto oggi il via libera alla messa alla prova. Per tutti (per uno di loro c’è stato un rinvio tecnico perché ancora non aveva presentato il programma) la durata stabilita dalla giudice Nicoletta Guerrero è di 180 giorni con 360 ore di lavori socialmente utili che svolgeranno in circoli e associazioni.

Gli altri tifosi, che non potevano accedere alla misura alternativa sono a processo con rito abbreviato davanti alla gip Alice Serra. Si tratta di tre ultras della Samp accusati di resistenza e altri reati e tre tifosi rossoblù a cui è contestata solo la rissa. Stamattina la pm Paola Crispo ha chiesto per i tre genoani quattro mesi di reclusione mentre per gli ultras della Samp la pm ha chiesto condanne comprese tra due anni e un mese e due anni e sei mesi. La sentenza arriverà il prossimo 8 ottobre

» leggi tutto su www.genova24.it