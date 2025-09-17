Valle Scrivia, l’assemblea pubblica contro il termovalorizzatore: “Decidono per noi o con noi?”

Genova. Il dossier sulla chiusura del ciclo dei rifiuti a stento sta trovando in questi mesi spazio nella agenda politica delle istuzioni locali, eppure continua a rappresentare una spada di Damocle che incombe sui territori. Dopo che Regione Liguria aveva annunciato l’inizio della progettazione di un termovalorizzatore, di fatto non si è più mosso nulla: il bando che doveva uscire entro giugno è rimasto nel cassetto, mentre nei lunghi e caldi mesi estivi si sono sovrapposte voci di corridoio, intenti e suggestioni su quale o quali località avrebbero potuto “accogliere” questo impianto.

Tra queste, come Genova24 ha raccontato, spiccherebbe la macro area della Valle Scrivia, emersa dallo studio del Rina come potenzialmente adatta e che per vicinanza a Genova, vale a dire il centro urbano con maggiore produzione di rifiuti, avrebbe una logistica più conveniente.

