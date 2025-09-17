Vendemmia 2025, Cia Savona: “Produzione in calo del 30%, ma ottime uve e grande qualità per i vini Doc e Igt”

Ponente. Un calo stimato ad ora all’incirca del 30% della produzione vinicola, ma la qualità delle uve è stata ottima, rafforzando ancora le tipiche caratteristiche dei nostri vini e la loro identità-vocazione territoriale, con riferimento ai “cavalli di battaglia” come Pigato, Vermentino, Rossese, Granaccia e la stessa Lumassina.

È un primo bilancio del responsabile Cia Savona del settore vitivinicolo Mirco Mastroianni sulla Vendemmia 2025, che vede una annata caratterizzata da luci e ombre per produttori, aziende del settore e le cantine del territorio savonese.

