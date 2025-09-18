A Genova prende il via il 65^ Salone Nautico: oggi l’inaugurazione coi ministri Urso e Santanchè

Liguria. Si è aperto oggi, giovedì 18 settembre, la 65ª edizione del Salone Nautico Internazionale, in programma a Genova fino al 23 settembre nella rinnovata area del Waterfront di Levante dove i cantieri sono ancora in corso. Con più di mille barche esposte e l’85% di superficie espositiva in acqua, la manifestazione vuole riportare la nautica da diporto italiana e la sua filiera industriale al centro della scena mondiale e del dibattito istituzionale, confermandosi tra i tre appuntamenti più importanti a livello globale. I biglietti si possono acquistare qui.

La giornata inaugurale prenderà il via alle ore 11.00 con l’alzabandiera e l’omaggio di Nave Schergat (F 598) della Marina Militare, cui seguirà il convegno organizzato da Confindustria Nautica dal titolo Sviluppo, lavoro e innovazione per la crescita del Paese.

» leggi tutto su www.ivg.it