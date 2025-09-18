Al via domani “La Casa in piazza”, stand e seminari a Sarzana

Torna nel cuore del centro storico si Sarzana il 19, 20 e 21 settembre l’evento “La Casa in Piazza”, organizzato da Confartigianato con il contributo del Comune di Sarzana, Camera di Commercio Riviere di Liguria, banca BVLG. Piazza Luni, Palazzo Roderio e Piazza Matteotti unite da un blue carpet diventeranno lo scenario per stand, seminari e laboratori con i professionisti del mondo della casa. La manifestazione è patrocinata dalla Provincia della Spezia, dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Spezia, dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia della Spezia, dall’Anaci, dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dall’Istituto Superiore “Vincenzo Cardarelli”. Confartigianato per l’evento sarzanese ha creato un programma ricco di incontri rivolti ai cittadini che devono acquistare, arredare o riqualificare un appartamento, si parlerà anche di detrazioni e bonus, sino alla conversione di un immobile ad uso turistico. Alle 15.00 si inizierà con un seminario dal titolo “La casa: il ruolo cardine del geometra”. Interverranno Agnese Bucchi, Presidente Collegio Geometri e Geometri Laureati; Paolo Figoli, Presidente di Confartigianato Imprese; Paolo Ghigliotti, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati; Matteo Parisi, Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati; Modera: Chiara Alfonzetti, Giornalista. Il convegno è organizzato dal Collegio Geometri e Geometri Laureati della Spezia e riconoscerà ai partecipanti iscritti 2 CFP. Alle 18.00 si terrà l’inaugurazione della manifestazione “La Casa in Piazza, una cultura da diffondere” interveranno Paolo Figoli, Presidente di Confartigianato Imprese La Spezia; Cristina Ponzanelli, Sindaco di Sarzana; Luca Ponzanelli, Assessore alle attività produttive con i presidenti degli ordini professionali e le autorità. Sabato 20 settembre alle 11.00 seminario su “Detrazioni fiscali sulla casa. Cosa è cambiato? Ristrutturazioni, riqualificazione energetica, sisma bonus, bonus mobili” Interverranno Cristina Ponzanelli, Sindaco di Sarzana; Giuseppe Menchelli, Direttore di Confartigianato La Spezia; Cristiano Russi e Nicola Baronti dell’ODCEC; Luca Damian, Presidente di Confedilizia; Vito Cani, Architetto esperto in riqualificazioni energetiche ed energie rinnovabili; Modera: Fausto Rossi, giornalista. La tavola rotonda è organizzata in collaborazione con l’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della Spezia e riconoscerà ai partecipanti iscritti 2 Crediti. Alle 16.00 seminario sul “Trattamento delle murature contro l’umidità di risalita capillare e accenni di muffa e condensa” condotto da Alessandro Perri, agente di zona Volteco S.P.A. Alle 18.00 seminario molto atteso su “Come si vende una casa. Home Staging, social media e-business immobiliare”. Interverranno Matteo Montanari, Responsabile Agenti Immobiliari Confartigianato; Sara Savino, giovane agente immobiliare, content creator che ha raggiunto milioni di visualizzazioni su Tik Tok; Susanna Alinghieri, Dirigente CCIAA Riviere di Liguria; Modera: Ginevra Masciullo, Area comunicazione social Confartigianato. Alle 21.00 – Spettacolo di luci e musica. A cura di Lorenzo Mazzini, membro Giunta Confartigianato, esperto illuminotecnica, Alessio Carrabino, Architetto e curatore dell’allestimento di Casa in Piazza. Esibizione dei giovanissimi pianisti Giovanni Biavardi e Koki Harada dell’Associazione Musicale “Il Pianoforte”. La serata proseguirà con la notte bianca di Sarzana

L’articolo Al via domani “La Casa in piazza”, stand e seminari a Sarzana proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com