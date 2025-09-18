Alassio, ripristinato l’ascensore alla stazione. Rfi: “Su decoro e pulizia interventi anche nelle aree esterne”

Dopo la segnalazione inviata dal sindaco di Alassio Marco Melgrati a Rete Ferroviaria Italiana riguardante il malfunzionamento dell’ascensore del binario 1 della stazione ferroviaria, RFI ha risposto chiarendo che il guasto è stato causato involontariamente al pantografo, a seguito dell’intervento dei Vigili del Fuoco resosi necessario per soccorrere un utente rimasto intrappolato.

La sostituzione del pantografo ha richiesto un tempo tecnico per l’approvvigionamento del pezzo di ricambio. RFI ha confermato che il funzionamento dell’ascensore è stato ripristinato, consentendo nuovamente l’accesso agevole al binario 1. Il sindaco di Alassio Marco Melgrati ringrazia RFI per l’intervento di ripristino del servizio e i viaggiatori per la pazienza dimostrata.

