Antenna 5G sulla vetta di Pegli, Tar annulla il permesso: “Violato il principio di partecipazione”

Genova. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria ha accolto il ricorso presentato da alcuni residenti, annullando il permesso di costruire concesso dal Comune di Genova a Iliad Italia S.p.a. per la realizzazione di una nuova stazione radio base in Viale Modugno, nel ponente cittadino, nella magnifica cornice della Vetta di Pegli. La sentenza – che ha seguito la sospensione dei lavori decretato lo scorso dicembre – ha accolto le ragioni della ricorrente relative alla mancata pubblicazione dell’istanza, requisito che ha definito “funzionale all’attuazione di un principio di democraticità del processo decisionale”.

Il ricorso era stato presentato nel 2024 dai residenti della zona – seguiti dagli avvocati Federico Smerchinich e Alessio Anselmi dello studio Anselmi&Associati – che si erano trovati da un giorno all’altro i cantieri praticamente sotto casa. Sette le motivazioni presentate davanti ai giudici del Tar: oltre alla mancata pubblicazione dell’istanza, la presunta decadenza del permesso a causa del ritardo nell’inizio dei lavori, la violazione di norme urbanistiche e paesaggistiche, la presunta inadeguatezza del parere di ARPAL e la violazione del principio di precauzione.

» leggi tutto su www.genova24.it