Ascensore fuori servizio alla stazione di Alassio, il sindaco Melgrati scrive a Rfi

Il sindaco di Alassio, Marco Melgrati, ha inviato nei giorni scorsi una missiva a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) per segnalare delle criticità riguardanti il funzionamento dell’ascensore che serve il binario 1 della stazione ferroviaria cittadina.
Tale segnalazione nasce a seguito di comunicazioni ricevute dal Comune di Alassio da parte di alcuni viaggiatori, che hanno evidenziato disagi nell’accesso alla banchina a causa dello stato fuori servizio dell’ascensore installato negli scorsi mesi in stazione.