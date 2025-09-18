“L’immensa tragedia di Gaza va oltre i termini dell’ordinaria discussione politica, poiché si determina come sterminio e violazione profonda dei diritti umani fondamentali, circostanza appena formalizzata e riconosciuta dall’Onu. Non è quindi plausibile che l’assessore Brogi intervenga sollecitando il mondo della scuola ad evitare discussioni ideologiche, poiché la scuola non difende interpretazioni di parte, ma si pone a tutela dei principi primi incardinati nella Costituzione italiana. Principi che difendono la vita, i diritti umani e l’esistenza dei più fragili, come donne e bambini”. Così in una nota la segreteria provinciale di Alleanza Verdi e Sinistra.

“Non è plausibile nessun processo formativo che non abbia la capacità di comprendere che la pace, la solidarietà e la tutela di popolazioni inermi sono il presupposto fondamentale del riconoscimento dei diritti inalienabili dell’umanità.

Con questo non possiamo che esprimere la nostra solidarietà e vicinanza alla dirigente Fabiani, che, lungi dal rivendicare posizioni politicamente fraintendibili, si è impegnata a difendere il diritto all’esistenza e al futuro di tutti i bambini del mondo”, concludono da Avs.

L’articolo Avs: “Solidarietà e vicinanza alla dirigente Fabiani, che si è impegnata a difendere il diritto all’esistenza e al futuro di tutti i bambini” proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com