Bimbo di 7 anni caduto dal terrazzino di una scuola a Voltri: il suo maestro era malato, da chiarire chi ne avesse la responsabilità

Genova. Sono in pieno svolgimento da parte dei poliziotti della squadra mobile le indagini per capire cosa sia accaduto questa mattina al Polo Res della scuola primaria De Amicis di Voltri dove un bimbo di 7 anni è caduto da un terrazzino alto 6 metri. Un terrazzino dove un bambino di quella età e in quelle condizioni non avrebbe dovuto accedere da solo.

Il Polo infatti accoglie diversi bambini che hanno necessità di un particolare sostegno educativo ed assistenziale. Sono seguiti infatti da insegnanti di sostegno, personale Osa e infermieri, in un percorso che integra risorse educativo – didattiche e sanitarie .

