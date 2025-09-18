Bucci: “Pronti a sostenere il Polo della Subacquea con risorse e innovazione”

“Regione Liguria aderisce convintamente al Polo della Subacquea e siamo pronti, nei prossimi anni, a fornire tutto il supporto necessario per sviluppare questo progetto. Vogliamo che il Polo Nazionale della Subacquea della Spezia diventi parte integrante della nostra Regione, perché la Liguria è già riconosciuta come il territorio più importante in Italia per la Blue Economy e per la subacquea. Lo è grazie alla presenza alla Spezia della Marina militare, del Comsubin, dell’Università e di tutto il mercato degli imprenditori privati, ma anche per la presenza a Genova di realtà come Fincantieri e di tutta una filiera di aziende di grandi e medie dimensioni che lavorano nel settore”.

Lo ha detto oggi il presidente della Regione Liguria Marco Bucci intervenendo al convegno sul polo della subacquea che si è svolto nella cornice del Salone Nautico Internazionale di Genova a cui hanno preso parte, tra gli altri, il consigliere regionale delegato allo Sviluppo Economico Alessio Piana e la presidente della Fondazione Polo nazionale della Subacquea della Spezia Roberta Pinotti, Piero Formenti presidente di Confindustria Nautica, Lorenzo Forcieri presidente del Polo Ligure delle Tecnologie Marine e l’Ammiraglio Giuseppe

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com