Ceriale, i “cannunetti protagonisti alla Fiera di San Matteo con i laboratori del gusto

Ceriale. I “cannunetti”, storica eccellenza gastronomica cerialese saranno protagonisti questo week end alla Fiera di San Matteo a Laigueglia, nell’ambito dei laboratori del gusto e dei prodotti tipici organizzati per i bambini e ragazzi delle scuole.

I bambini della scuola primaria di Laigueglia, venerdì 19 settembre, alle ore 17:00 in piazza Preve, si cimenteranno nel laboratorio didattico “De.CO. a merenda” dedicato proprio ai “cannunetti”, a cura degli esperti dell’associazione “OK Ceriale”, custodi dell’antica ricetta.

