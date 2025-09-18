Crisi Amt, lavoratori appalti ancora senza stipendio: “Sette lavoratori senza farmaci salvavita”

Genova. La Uiltrasporti Liguria denuncia la grave situazione in cui si trovano sette lavoratori dell’appalto pulizia/manovra Amt Genova, delle imprese Fidente e Miorelli, i quali non hanno ancora percepito l’ultima mensilità di stipendio.

“Potrebbe sembrare un ritardo di poco conto, ma non lo è: gli stipendi di questi lavoratori sono talmente bassi che non consentono alcun fondo di riserva – dichiara Silvana Comanducci, segretaria regionale Uiltrasporti Liguria – La mancanza anche di una sola mensilità li ha già messi nell’impossibilità di provvedere alle spese essenziali. Oggi siamo di fronte a un fatto inaccettabile: alcuni di loro non possono acquistare medicinali salvavita prescritti dai medici curanti: il rischio concreto è per la salute e la stessa vita”.

