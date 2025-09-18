Dalle mostre al cosplay, dai giochi ai fumetti: nel fine settimana torna “La Spezia Fantasy”

Sabato 20 e domenica 21 settembre il centro storico della Spezia accoglie la quarta edizione de “La Spezia Fantasy”, festival dedicato al mondo del fumetto, del gioco e della fantasia. La manifestazione, patrocinata dal Comune e organizzata dall’associazione culturale Inedita insieme a Palazzo civico, Confcommercio, associazione Tandem, propone anche quest’anno un nutrito programma, gratuito e pensato per tutte le età. L’evento è stato presentato questa mattina in Comune dall’assessore al Commercio Alberto Giarelli, da Gianluca Geraci dell’associazione Indita e da Roberto Martini e Caterina Beato di Confcommercio.

La manifestazione vedrà il centro storico animato da stand, spettacoli, laboratori, tornei e raduni cosplay, con attività distribuite tra il palco principale di Piazza Mentana e Corso Cavour, Via del Prione, Via Mazzini, Via Diaz, giardini pubblici, Sunspace, Urban Center. Tra le attrazioni più attese, la mitica DeLorean DMC-12, identica a quella del film Ritorno al Futuro, e della sirena Zareïya Mermaid, madrina dell’evento. Non mancheranno ospiti speciali come Lorenzo Palloni, Sara Angiolini, Michele Benevento, Lo Scribacchino e Mammamelocompri, protagonisti di incontri e dibattiti. Presentatore ufficiale della manifestazione sarà Cosmonaut. QUA il pieghevole del “La Spezia Fantasy” 2025, contentente anche la ‘mappa’ dell’evento.

