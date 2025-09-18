Degustazione, visita alla pieve e ascolto guidato dell’organo ottocentesco: appuntamento sabato a Ponzano superiore

Tappa a Ponzano superiore (Santo Stefano Magra) sabato 20 settembre per la rassegna di concerti d’organo “Il Suono del Tempo – Antichi organi nel territorio della Spezia e della Lunigiana”, a cura di Associazione Musicale César Franck. L’appuntamento è con “Alla scoperta dell’antico organo”, in programma alle 18,00 alla pieve di San Michele Arcangelo. Ma l’evento sarà anticipato alle 17 da una degustazione gratuita a base di prodotti locali a cura del Comitato folkloristico di Ponzano superiore e delle aziende agricole Lucchi e Guastalli e Zangani e, a seguire, da una visita guidata all’antica pieve a cura di Filippo Calcagnini e Circolo Acli Ferruccio Nana. Quindi spazio all’ascolto guidato dell’organo a cura del maestro e direttore artistico Ferruccio Bartoletti, con la partecipazione – in conferenza aperta – di Roberto Tieghi, autore de Gli organi storici nel territorio dell’antica diocesi di Luni: La Spezia e la sua provincia; Samuele Maffucci, maestro organaro pistoiese; Francesca Rafanelli, specializzata in archivistica alla scuola Vaticana e all’Archivio di Stato di Firenze. Un’occasione per scoprire un organo realizzato da Filippo Tronci nel 1825, in seguito passato per i Serassi, dalla Chiesa S. Andrea di Sarzana alla Pieve di Ponzano Superiore negli anni 1840-45, rivisto ancora da Costantino Asinelli della Spezia nel 1873, infine ripulito dalla ditta Marin di Genova nel 1973.

L’evento è gratuito, con prenotazione obbligatoria per la degustazione. Per prenotare è necessario scrivere, indicando il numero di partecipanti, nome e cognome ai numeri: 3463586696 – 3333779978 o via e-mail a: ass.cesarfranck@gmail.com.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com