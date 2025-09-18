La Liguria si illumina per la Giornata Nazionale SLA: incontro in Regione e piazze della solidarietà

La XVIII Giornata Nazionale SLA non è solo un momento di sensibilizzazione e solidarietà, ma un vero e proprio strumento di dialogo politico e istituzionale, capace di portare al centro dell’agenda pubblica i diritti delle persone con Sclerosi Laterale Amiotrofica. Anche la Liguria raccoglie questo appello, unendosi al coro nazionale di iniziative che in tutta Italia stanno dando voce a famiglie, pazienti e volontari.

Proprio oggi si è concluso in Regione l’incontro tra il Direttore Generale del Welfare Paolo Bordon e i rappresentanti di AISLA Liguria: un confronto positivo che ha messo in luce la necessità di ridurre le liste d’attesa legate al contributo FNA e che ha portato alla decisione condivisa di fissare già un nuovo appuntamento in ottobre per approfondire modalità e risorse necessarie. Un segnale importante di ascolto e di apertura da parte delle istituzioni, che si affianca al lavoro quotidiano di AISLA Liguria, punto di riferimento dal 2007 per circa 160 persone con SLA e per le loro famiglie, con una presenza costante fatta di vicinanza e sostegno concreto.

» leggi tutto su www.ivg.it