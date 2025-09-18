L’associazione Mediterraneo sarà alla manifestazione “Per Gaza”, rinviata la presentazione levantese di “Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto”

L’Associazione Culturale Mediterraneo informa che parteciperà alla manifestazione “Per Gaza”, in programma venerdì 19 settembre con ritrovo alle ore 18 in piazza Brin e corteo per le vie della città. “É tempo di agire, le parole non bastano più davanti al genocidio in corso a Gaza”, dichiara il presidente Giorgio Pagano.

La presentazione a Levanto del libro “Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto” è dunque stata spostata da venerdì 19 settembre alle 17,30 a venerdì 26 settembre alla stessa ora, nella Sala mostre del Palazzo comunale (Piazza Cavour).

