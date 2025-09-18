COMMENTA
L’associazione Mediterraneo sarà alla manifestazione “Per Gaza”, rinviata la presentazione levantese di “Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto”

Presidio per Gaza alla Spezia

L’Associazione Culturale Mediterraneo informa che parteciperà alla manifestazione “Per Gaza”, in programma venerdì 19 settembre con ritrovo alle ore 18 in piazza Brin e corteo per le vie della città. “É tempo di agire, le parole non bastano più davanti al genocidio in corso a Gaza”, dichiara il presidente Giorgio Pagano.
La presentazione a Levanto del libro “Tra utopia e realismo. Appunti sul Sessantotto” è dunque stata spostata da venerdì 19 settembre alle 17,30 a venerdì 26 settembre alla stessa ora, nella Sala mostre del Palazzo comunale (Piazza Cavour).

