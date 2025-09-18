Lavori in Viale della Pace, Spilamberti: “Abbattere barriere architettoniche significa anche abbattere quelle sociali, culturali e politiche”

“Sono partiti i lavori per rendere più accessibile il marciapiede di Viale della Pace. Un intervento che nasce dall’ascolto delle segnalazioni della Consulta Disabili e che rappresenta un passo importante nella direzione di una Sarzana più attenta, accogliente e vicina alle esigenze di tutti i cittadini”. Così il capogruppo di Noi Moderati Luca Spilamberti, che aggiunge “Non parliamo solo di scivoli o di marciapiedi sistemati, ma di un segnale concreto: abbattere le barriere architettoniche significa abbattere anche quelle sociali, culturali e politiche che spesso dividono e creano disuguaglianze. Un importante segnale per la nostra città”.

