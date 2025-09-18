Legambiente, ecco la 33esima edizione di “Puliamo il mondo”: la raccolta a Priaruggia e sull’Acquedotto storico

Genova. Torna anche quest’anno Puliamo il mondo, il più importante appuntamento di volontariato ambientale che per la 33esima edizione promuove la cura dell’ambiente, quest’anno all’insegna del motto: “Chi lo ama, lo protegge”.

Si parte venerdì 19 settembre con tante iniziative che vedranno impegnati, in tutta Italia e anche in Liguria, cittadini, associazioni, studenti e insegnanti, amministrazioni comunali per ripulire dai rifiuti abbandonati strade, vie, piazze e parchi cittadini, ma anche spiagge e sponde dei fiumi in un percorso di cittadinanza attiva per difendere l’ambiente e rafforzare il senso di comunità.

