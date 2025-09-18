COMMENTA
Linea del Campasso, al via il percorso partecipativo per il nuovo parco sulla copertura di via Ardoino

Generico febbraio 2025

Genova. Sono stati presentati oggi pomeriggio nell’aula magna del liceo scientifico Enrico Fermi, durante una seduta di commissione del Municipio II Centro Ovest, il progetto di fattibilità tecnico-economica del parco pubblico che sarà realizzato sulla nuova galleria di via Ardoino, a Sampierdarena, e il relativo percorso partecipativo rivolto a residenti, cittadini e a tutte le realtà del territorio.

Il parco rappresenta una delle opere di mitigazione legate alla riattivazione della linea del Campasso e tassello fondamentale del programma di riqualificazione e rigenerazione urbana di Genova, connesso al progetto del Terzo Valico dei Giovi – Nodo di Genova.

» leggi tutto su www.genova24.it