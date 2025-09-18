Natale: “Manifestare per la pace non ha colore politico, Brogi cerca solo di zittire le coscienze”

“Manifestare per la pace non ha colore politico né appartenenza ideologica. Stupiscono e lasciano attoniti le parole di Brogi, assessore all’istruzione della Lega nel Comune di Spezia, che ha tacciato, l’iniziativa di una dirigente che ha invitato gli studenti a partecipare a una marcia per la pace che si terrà il 26 settembre, ‘una pratica inopportuna e un’iniziativa ideologica’. Rispondiamo a Brogi con le parole del cardinale Pizzaballa che di fronte al massacro che si sta consumando a Gaza ha detto: non si può essere neutrali di fronte a una strage di bambini. In questo momento manifestare è diventato urgente e necessario e coinvolgere i giovani è quanto mai fondamentale”. Così il segretario del Pd Liguria Davide Natale commentando le parole dell’assessore comunale spezzino Lorenzo Brogi rispetto all’iniziativa della dirigente scolastica. “Le immagini che arrivano da Gaza sono un pugno nello stomaco e non lasciano spazio a equivoci su quanto sta succedendo, ancora in questi giorni abbiamo assistito a bombardamenti sui civili che cercavano mettersi in salvo. Bene ha fatto la dirigente a sensibilizzare i giovani e a invitarli a manifestare per quello che dovrebbe essere l’obiettivo di tutti e della politica in primis, il cessate il fuoco e una pace duratura. Coinvolgere i giovani è il primo passo per sensibilizzarli e costruire una società che metta il rispetto e la fratellanza tra i popoli al primo posto. Trovo invece la presa di posizione dell’assessore un tentativo di zittire le coscienze, prevaricare le idee degli altri e lavorare alla creazione di un pensiero unico. Mentre in Italia e in Liguria ci sono sindaci che manifestano per la pace, a Spezia abbiamo un’amministrazione che le boicotta. Noi, oltre a condannare con forza questo atteggiamento, lavoreremo ancora di più affinché la pace sia sempre più un obiettivo comune. Auspico che altri dirigenti seguano l’invito della preside e che alla manifestazione ci siano davvero tanti giovani, bambini, famiglie per esprimere il proprio ‘no alla guerra’ e un ‘sì alla pace’””.

L’articolo Stefania Suvero al Pin con “La Lalla”, suo romanzo d’esordio proviene da Città della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com