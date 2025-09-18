Non solo previsioni ma anche beneficenza per la community di MeteoValbormida con il calendario 2026

Valbormida. Una community che si fa sempre più solidale quella di MeteoValbormida, il blog della stazione meteo locale seguito ormai da migliaia di persone (circa venti mila) per la sua puntualità sulle previsioni del tempo, che aggiorna i followers con precisione e tempistica.

Ecco la decisione di realizzare un calendario per il 2026, il cui ricavato sarà donato interamente all’associazione di Cairo Onlus “Raggio di Sole”, attiva sul territorio valbormidese e non solo, e segue ragazzi e adulti con difficoltà psicomotorie, autismo, ritardi scolastici, complessità di natura comportamentale e di integrazione.

