Ottobre De André, un 2025 all’insegna dei grandi nomi. Rapa (Fieui): “Albenga sta diventando sempre più la città di De André”

Albenga. “Albenga sta diventando sempre più la città di De André”. È con queste parole che Gino Rapa, portavoce dei Fieui di Caruggi, ha lanciato la nuova edizione di “Ottobre De André”. Questa mattina (18 settembre) si è svolta la conferenza stampa di presentazione, nella suggestiva Sala degli Stucchi, molto affollata, del palazzo comunale.

Una frase, quella di Rapa, che racchiude lo spirito dell’iniziativa, giunta ormai a rappresentare un appuntamento irrinunciabile per la città e per tutti gli amanti della musica e dei valori di Fabrizio De André, come ha spiegato anche il sindaco Riccardo Tomatis.

