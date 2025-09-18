COMMENTA
CONDIVIDI

Prende il via il corso di formazione per aspiranti Guardie Eco Zoofile

Prende il via il corso di formazione per aspiranti Guardie Eco Zoofile

Guardia Eco zoofila

Prenderà ufficialmente il via sabato 4 ottobre 2025 il Corso di Formazione per Aspiranti Guardie Eco-Zoofile GADIT, rivolto ai cittadini delle province di Savona Imperia e La Spezia. Il percorso formativo, che si terrà da ottobre 2025 a gennaio 2026 con lezioni frontali ogni sabato pomeriggio e in modalità Formazione a Distanza (FAD), prevede inoltre un tirocinio pratico sul territorio tra febbraio e aprile 2026

Durante il corso saranno affrontati temi fondamentali per l’attività delle Guardie Eco-Zoofile – dalla normativa zoofila e ambientale alle procedure di polizia giudiziaria, dalla tutela del benessere animale alla sicurezza operativa, fino alle simulazioni pratiche – con l’obiettivo di formare i partecipanti a svolgere i compiti previsti per le Guardie Zoofile Ambientali, in conformità ai decreti prefettizi di nomina e ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale. I futuri volontari saranno così chiamati a garantire il controllo, la tutela e la repressione di illeciti e reati contro animali e ambiente.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com