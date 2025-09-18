Prende il via il corso di formazione per aspiranti Guardie Eco Zoofile

Prenderà ufficialmente il via sabato 4 ottobre 2025 il Corso di Formazione per Aspiranti Guardie Eco-Zoofile GADIT, rivolto ai cittadini delle province di Savona Imperia e La Spezia. Il percorso formativo, che si terrà da ottobre 2025 a gennaio 2026 con lezioni frontali ogni sabato pomeriggio e in modalità Formazione a Distanza (FAD), prevede inoltre un tirocinio pratico sul territorio tra febbraio e aprile 2026

Durante il corso saranno affrontati temi fondamentali per l’attività delle Guardie Eco-Zoofile – dalla normativa zoofila e ambientale alle procedure di polizia giudiziaria, dalla tutela del benessere animale alla sicurezza operativa, fino alle simulazioni pratiche – con l’obiettivo di formare i partecipanti a svolgere i compiti previsti per le Guardie Zoofile Ambientali, in conformità ai decreti prefettizi di nomina e ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale. I futuri volontari saranno così chiamati a garantire il controllo, la tutela e la repressione di illeciti e reati contro animali e ambiente.

